Ville ikke lede PEN – ombestemte seg på grunn av Trump

Det avslører han i et intervju med The Guardian, der han opplyser at han flere ganger har sagt nei til jobben før han nå følte han ble sitt ansvar bevisst.

– Valget av ham (Donald Trump) er det grusomste jeg har sett innen politikken i hele mitt liv. Jeg skal gjøre min stemme hørt så ofte jeg kan, ellers tror jeg ikke jeg kan leve med meg selv, sier Auster i intervjuet.

Nyheten kom i kjølvannet av at flere medier skrev at den nye USA-administrasjonen planlegger å kutte i støtten til kultur, kunst og humaniora, ved å legge ned to støtteinstitusjoner som tidligere hadde budsjett på rundt 1,2 milliarder kroner.

69-årige Auster ble født i New Jersey og debuterte litterært i 1982. Han er en av verdens mest populære og hyllede forfattere og skal slippe sin første roman på sju år i slutten av måneden.

PEN er en internasjonal organisasjon som har avdelinger i blant annet USA, Norge og Storbritannia og arbeider for å bevare ytringsfriheten og forfulgte forfattere. (©NTB)