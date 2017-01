Trump: – Vi skal utslette radikal islamisme

Trump snakket om en ny nasjonal stolthet og sa at amerikanere av alle hudfarger blør det samme røde, patriotiske blod. Den nye presidenten lovet å få USA til å skinne og slo fast at landet «aldri skal bli ignorert igjen».

– Amerika vil vinne igjen, vinne som aldri før, sa Trump.

Han lovet at jobbene skal tilbake, at grensene skal trygges, at velstanden reises og drømmene oppfylles for innbyggerne på hele det amerikanske kontinentet. Trump framholdt videre at amerikanere flest skal bort fra stønader og over i jobb og kom med en rekke løfter om investeringer i infrastruktur over det ganske USA. (©NTB)