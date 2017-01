Narkobaronen «El Chapo» nekter straffskyld

Guzman ble utlevert til USA torsdag og kjørt til retten i bydelen Brooklyn i New York, der han er tiltalt for blant annet narkotikasmugling, skytevåpen og konspirasjon.

– Han stevnes for retten akkurat her i Brooklyn i en tiltale som teller i alt 17 punkter, sa advokat Robert Capers på en pressekonferanse fredag.

Den oppnevnte forsvarsadvokaten erklærte at hans klient nekter straffskyld, før El Chapo, iført en mørkeblå t-skjorte, mørkeblå bukser og joggesko, svarte på rettens spørsmål via en tolk.

Dersom han blir dømt skyldig, venter en livstidsstraff i et amerikansk fengsel. Dødsstraff kan han imidlertid ikke få, ettersom påtalemyndigheten måtte gå med på å ikke be om dette dersom de skulle få narkobaronen utlevert.

At han i det hele tatt blir stevnet for retten, mener imidlertid Capers at er en stor seier for USA. (©NTB)