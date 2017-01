Militærintervensjon i Gambia avblåst

I stedet for militær inngripen for å tvinge Jammeh til å gi seg, blir det nå samtaler for å be ham forlate landet, opplyser den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen ECOWAS.

– Samtalene skal ledes av presidenten i Guinea, Alpha Condé i Banjul fredag morgen. Hvis Jammeh ikke har gått med på å forlate Gambia innen klokka 12, vil vi definitiv gripe inn militært, sier ECOWAS-leder Marcel Alain.

Presidenten hadde opprinnelig frist til midnatt, natt til torsdag, med å gi slipp på makten. (©NTB)