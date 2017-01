Islamistpartier samler seg i Algerie

I desember kunngjorde de tre største islamistiske partiene, El Binaa, FJD og Ennahda, at de inngikk en såkalt strategisk allianse fram mot valget, inntil en full sammenslåing skal finne sted senere i år. I januar har partiet MSP, som har bånd til Det muslimske brorskap, slått seg sammen med en den islamistisk gruppen FC. Det gjør at Algeries fragmenterte islamistiske grupper potensielt kan ende opp i to partier.

– De forventer ikke enorm oppslutning, så de velger å danne en felles front, sier statsviter Rachid Tlemcani til AFP.

Islamistiske partier slo seg også sammen før valget i 2012, uten at det førte til stor oppslutning. (©NTB)