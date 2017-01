El Chapo blir overført til USA

Guzman ble utlevert til USA torsdag hvor han er ettersøkt for blant annet narkotikasmugling., følge det mexicanske utenriksdepartementet.

Joaquin Guzman, kjent under tilnavnet «El Chapo», er kjent som leder for det mektige Sinaloa-kartellet og er en av Mexicos mest kjente narkobaroner. Han har til nå sittet i et høysikkerhetsfengsel etter at han ble pågrepet i januar i fjor etter en spektakulær rømning året før. (©NTB)