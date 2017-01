Brasiliansk høyesterettsdommer døde i flystyrt

Zavascki spilte en nøkkelrolle i etterforskningen av korrupsjonsskandalen i Brasil.

– Venner, vi har nettopp mottatt bekreftelse om at min far er død! Tusen takk for all støttet, skrev Zavasckis sønn på Facebook torsdag.

Ifølge redningsmannskaper omkom tre av de fire personene som var om bord flyet. Flyet styrtet i havet i nærheten av Rio de Janeiro torsdag.

Zavascki har spilt en nøkkelrolle i etterforskningen av korrupsjonsskandalen knyttet til det statlige oljeselskapet Petrobras. Over 200 personer er så langt siktet i saken. (©NTB)