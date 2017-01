– Vi har gått inn i Gambia, skriver talsmann og oberst Abdou Ndiaye i en tekstmelding til Reuters torsdag kveld.

Til AP sier Ndiaye at målet er å få Yahya Jammeh, som har vært Gambias president i over 20 år, til å gi fra seg fra seg makten til landets nyinnsatte president, Adama Barrow. Ndiaye opplyser videre at styrkene er på vei til den gambiske hovedstaden Banjul.

Ifølge DPA er det ikke bare senegalesiske styrker som har rykket inn i Gambia, men også styrker fra andre vestafrikanske land. AFP melder at Gambias hærsjef Ousman Badjie har lovet å ikke kjempe mot styrkene som er på vei.

Jammeh har nektet å gå av selv om han tapte mot Barrow i valget i desember i fjor. Mandatet til Jammeh gikk ut natt til torsdag, og Senegal og flere andre vestafrikanske land hadde varslet at de ikke ville godta at Jammeh blir sittende.

Barrow ble torsdag tatt i ed som Gambias president på den gambiske ambassaden i Senegal. Meldingen om at senegalesiske styrker har rykket inn i Gambia, kom rundt to timer etter at Barrow ble tatt i ed. (©NTB)