Samsung-topp blir ikke pågrepet i Sør-Korea

Påtalemyndigheten ville pågripe Lee for bestikkelser, underslag og for å ha løyet under ed, noe som sendte sjokkbølger gjennom selskapet Samsung.

At retten avviser at Lee kan pågripes, anses som et skudd for baugen for etterforskernes plan om å avhøre president Park Geun-hye tidlig i februar. Park skal stilles for riksrett, avgjorde nasjonalforsamlingen i desember. Hun er involvert i korrupsjonsskandalen gjennom sin nære venninne Choi Son-sil, som skal ha beriket seg på en stiftelse hun kontrollerte og utnyttet sitt vennskap med presidenten til å presse store bedrifter, blant dem Samsung, for penger. Park skal ha bistått Choi med utpressingen og ha bedt medarbeidere lekke hemmeligstemplede dokumenter til Choi. (©NTB)