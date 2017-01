SOHR: – Titalls drepte i kamper i Syria

I torsdagens kamper ved den regimekontrollerte Tayfur-flyplassen fikk regjeringssoldatene luftstøtte fra både syriske og russiske kampfly, opplyser Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). SOHR-leder Rami Abdel-Rahman opplyser at 18 IS-krigere ble drept i kampene. I tillegg ble tolv regjeringssoldater drept, sju av dem i et selvmordsangrep.

IS har i flere uker prøvd å rykke fram ved Tayfur-flyplassen. Ekstremistgruppen har som mål å kutte det syriske regimets forsyningsrute til flyplassen, som ligger mellom byene Palmyra og Homs.

IS gjenerobret Palmyra i desember i fjor, om lag åtte måneder etter at regjeringsstyrker med russisk støtte drev ekstremistgruppen ut av byen. (©NTB)