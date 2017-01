Reuters: – Opptil 30 personer omkommet i Italia etter snøskred

Roma (NTB-AFP): Opptil 30 personer er omkommet etter at et snøskred traff et hotell i Italia etter jordskjelvene i landet onsdag, ifølge italienske medier.