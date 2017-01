Minister: – Nytt OPEC-kutt mulig i år

Al-Falih sier han «ikke vil utelukke» nok et produksjonskutt dersom oljeprisene ikke holder seg høye. Han poengterer at oljekartellet flere ganger tidligere har måttet redusere produksjonen mer enn én gang for å stabilisere markedet.

OPEC-landene ble mot slutten av 2016 enige om å redusere produksjonen. Et alternativ er å utvide kuttet som ble avtalt da, sier den saudiarabiske ministeren, ifølge AP. (©NTB)