To døde etter husrivingsprotester i Israel

Hendelsen skjedde under en demonstrasjon mot riving av boliger i landsbyen Umm al-Hiran i Negev-ørkenen onsdag.

Israelsk politi hevder at mannen med hensikt kjørte bilen sin inn i en gruppe politibetjenter. En betjent ble drept og flere ble såret i hendelsen.

Innbyggerne i landsbyen er imidlertid uenige i politiets versjon. De hevder mannen var på vei for å snakke med politiet om å stanse rivingen av husene, og at han mistet kontrollen over bilen da han ble skutt av politiet.

– De drepte ham med kaldt blod, sier mannens bror.

Politiet mener mannen kan ha vært inspirert av ekstremistgruppa IS. Ifølge innbyggerne i landsbyen var han en 47 år gammel 12-barnsfar som eide ett av de fem husene som var i ferd med å rives. (©NTB)