Obama forsvarer Manning-beslutning

På spørsmål om hvilke råd han har gitt etterfølgeren Donald Trump, ønsket ikke Obama å gå i detalj.

– Men jeg har sagt at dette ikke er en jobb man kan gjøre alene. Man er enormt avhengig av å ha et team rundt seg, sa Obama, som har rådet Trump til å lytte nøye til rådgiverne og folkene han nå samler rundt seg i sin administrasjon.

Obama fikk også spørsmål om hvorfor han i en av sine siste handlinger som president valgte å reduserte straffen til varsleren Chelsea Manning.

Manning ble pågrepet i 2010 og tre år senere dømt til 35 års fengsel for å ha lekket 700.000 sider hemmeligstemplede dokumenter fra det amerikanske forsvaret og diplomater til varslernettstedet WikiLeaks. 17. mai blir hun løslatt.

– Hun ble stilt for retten, tok ansvaret for sin forbrytelse, hun fikk en dom som var svært disproporsjonal i forhold til hva andre som har lekket hemmeligstemplede dokumenter, har fått, og hun har sonet mye av straffen. Det var fornuftig å ettergi resten, sa Obama under sitt siste møte med pressen. (©NTB)