Flere jordskjelv i Italia

Det første skjelvet onsdag skal ha hatt en styrke på mellom 5,3 og 5,6. Tyske eksperter opplyser at et nytt skjelv, omtrent like kraftig, rammet området rundt 50 minutter senere.

Deretter skal et tredje skjelv ha blitt utløst, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Episenteret til det første jordskjelvet lå like ved området som fortsatt sliter med å komme seg etter flere kraftige skjelv i fjor.

Rystelsene kunne onsdag kjennes i regionene Abruzzo, Lazio og Marche. Også i Roma, 100 kilometer unna, merket innbyggerne det første skjelvet.

Det er meldt om skader på bygninger og det er også startet evakueringer flere steder, blant annet av skoler, skriver kringkasteren RAI på sin nettside. (©NTB)