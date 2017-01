Enken etter Orlando-skytter siktet

Noor Salman ble pågrepet i hjemmet sitt utenfor San Francisco i California mandag. Ifølge siktelsen har hun hjulpet og vært delaktig i ektemannen Omar Mateens forsøk på å støtte den utenlandske terrororganisasjonen IS. 30-åringen er også siktet for å ha kommet med villedende informasjon om angrepet til det lokale politiet og FBI.

Salman, som har en fire år gammel sønn med Mateen, kan få livstidsstraff om hun blir funnet skyldig. Hun sa lite under høringen tirsdag, men hennes onkel, Al Salman, forsvarte henne utenfor rettssalen. Han sa hun ikke visste om angrepet og hadde vært offer for vold i nære relasjoner.

– Jeg vet at hun er uskyldig, 100 prosent. Hun er en uskyldig, troskyldig person. Hun ville ikke skadd en flue, sier han og legger til at hennes største bekymring er for barnet, som nå blir tatt hånd om av mormoren.

Medier har tidligere skrevet at Salman visste om ektemannens planer for å utføre massakren, fordi hun ved minst ett tilfelle hadde fulgt mannen til nattklubben og én gang vært med under kjøp av ammunisjon.

49 mennesker ble drept da Mateen i juni i fjor åpnet ild inne på nattklubben Pulse, en klubb for homofile, i Orlando i Florida. 53 andre ble såret. Mateen selv ble drept av politiet på åstedet. FBI omtaler angrepet både som et terrorangrep og hatkriminalitet. (©NTB)