Australia utelukker ikke fortsatt MH370-søk

– Jeg utelukker ikke at vi i fremtiden kan komme til å gjenoppta undervannssøk, sier samferdselsminister Darren Chester, ifølge Reuters. Tirsdag opplyste Australia, Malaysia og Kina i en felles uttalelse at søket offisielt er avsluttet, tre år etter at flyet forsvant med 239 personer om bord.

I løpet av årene som er gått siden ulykken, har letemannskapene saumfart et havområde på 120.000 kvadratkilometer vest for Australia. Det antas at flyet styrtet i Indiahavet etter å ha lagt om kursen på vei fra Kuala Lumpur til Beijing i mars 2014. (©NTB)