Assange feirer Manning-benådning

«SEIER: Obama forkorter Chelsea Mannings fengselsstraff fra 35 år til 7. Frigivelsesdatoen er nå 17. mai», skriver WikiLeaks på Twitter.

– Takk til alle som har kjempet for Chelsea Mannings benådning. Deres mot og engasjement har gjort det umulige mulig, sier Assange.

Manning ble pågrepet i 2010 og fikk dommen på 35 års fengsel i 2013. Obama har benådet henne så hun slipper hun å sone ferdig.

Tidligere i januar uttalte WikiLeaks at Assange ville si seg enig i å bli utlevert fra London til USA om Obama benådet Manning. Han er åpen for forhandlinger hvis etterforskningen avsluttes, sier hans svenske advokat Per E. Samuelsson til nyhetsbyrået TT.

– Han avventer et initiativ fra den amerikanske siden, sier Samuelsson, som avviser at Manning er benådet. (©NTB)