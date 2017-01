Amerikanerne er så langt lite fornøyd med Trump

84 prosent var til sammenligning fornøyd med måten Barack Obama håndterte overgangen på, 67 prosent var fornøyd med Bill Clinton og 61 prosent mente at George W. Bush håndterte overgangen godt.

Tiltroen til Trump er den laveste av de nylige presidentene, skriver CNN.

Donald Trump avfeier det dårlige resultatet og mener valget i november viste tydelig at det er liten eller ingen grunn til å feste lit til meningsmålinger. CNN har han også lite til overs for, noe han med tydelighet markerte under en pressekonferanse i forrige måned.

– De samme folkene som gjorde de falske valgmålingene, og som tok så feil, måler nå populariteten min. Dette er også svindel, tvitrer Trump.

Trumps håndtering av overgangen har ført til økende tvil om hvorvidt den kommende presidenten kommer til å håndtere jobben. 53 prosent sier Trumps uttalelser og handlinger har gjort dem mindre overbevist om hans evne til å fungere i rollen, og offentligheten er splittet i to med 48 prosent på hver side i spørsmålet om han vil bli en god eller dårlig president. (©NTB)