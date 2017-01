Skotsk leder refser Mays brexit-linje

– Til tross for hennes varme ord, er det nå klart at Storbritannia er på vei mot en hard brexit som risikerer å bli en økonomisk katastrofe, sier Sturgeon etter talen tirsdag, ifølge BBC.

Hun ser heller ingen tegn til at Skottland er blitt lyttet til underveis i prosessen, og hun mener at det blir stadig mer klart at utmeldingen ikke bare handler om Storbritannias forhold til EU, men hva slags land Storbritannia skal være i framtiden.

Hun mener at britene risikerer et «kappløp mot bunnen» med deregulering og stadig lavere lønninger og skatter – noe som ifølge Sturgeon vil føre til at alle får det verre, muligens med unntak av de aller rikeste. (©NTB)