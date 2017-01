Redd Barna: Kampen mot fattigdom går for sakte

Tusenårsmålene fra New York i 2015 inkluderte en forpliktelse til å få slutt på ekstrem fattigdom blant barn i løpet av 15 år.

I anledning Davos-toppmøtet som starter tirsdag, legger Redd Barna fram nedslående tall for hvordan det går med fattigdomsbekjempelsen:

– Det er utilgivelig at verden ikke vil nå målet før om 18 generasjoner, med dagens progresjon, sier toppsjef Helle Thorning-Schmidt.

Hun holder innlegg på Verdens økonomiske forum (WEF) i Davos denne uka.

– Jeg vil gjøre det klart for verdens ledere at hvis vi skal realisere ansvarlig lederskap må vi nå ut til hvert eneste barn. Vi kan og må gjøre en bedre jobb, inkludert å gi flere et godt helsetilbud og utdanning, ved å sikre at myndigheter øremerker midler i budsjettene sine til å redusere fattigdom blant barn. (©NTB)