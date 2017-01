Over 100 skal være drept i feilbombing av flyktningleir i Nigeria

Kano (NTB-AP-AFP): Over hundre mennesker skal være drept etter at et nigeriansk kampfly feilbombet en flyktningleir nordøst i landet, opplyser en anonym talsmann for myndighetene i delstaten Borno.