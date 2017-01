Oppgang for pundet etter Mays tale

Etter å ha gått ned i flere dager før talen, steg verdien av ett pund fra 1,20 dollar til 1,23 i New York. Før talen lå pundet på sitt laveste nivå siden oktober.

På ettermiddagen hadde den britiske indeksen FTSE 100 sunket 0,6 prosent, mens nedgangen i Frankfurt var på 0,7 prosent. Etter to timers handel tirsdag hadde Hovedindeksen på Oslo Børs steget 0,03 prosent.

May tok til orde for et raskt brudd med EU i sin tale. Hun bekreftet at Storbritannia vil forlate både det indre marked og den europeiske tollunion når landet går ut av EU.

I Asia var det blandede resultater på børsene tirsdag. Den japanske Nikkei-indeksen sank 1,48 prosent, mens Hang Seng-indeksen i Hongkong steg 0,54 prosent i løpet av dagen. (©NTB)