Kerry: Europa må ha tro på seg selv

– Europeisk integrasjon har bidratt til langvarig fred og betydelig økonomisk vekst, sa Kerry under møtet til Verdens økonomiske forum i Davos tirsdag. Uttalelsen kommer i kjølvannet av Storbritannias statsminister Theresa May som tidligere samme dag hold en tale der hun understreket at britene vil ha et fullstendig brudd med EU.

– Europa må ha tro på seg selv, sa Kerry videre og la til at det er feil å gi EU skylden for folks bekymringer. (©NTB)