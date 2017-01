Åtte politimenn drept i angrep i Egypt

Angrepet fant sted ved kontrollposten al-Naqab, rundt 80 kilometer fra provinshovedstaden Kharga.

To av angriperne ble drept da politiet besvarte skytingen, og tre politifolk ble såret, skriver innenriksdepartementet i en pressemelding.

IS-lojale ekstremistgrupper har gjennomført flere angrep mot sikkerhetsstyrker på flere steder i Egypt de siste årene, og flere hundre soldater og politifolk skal være drept siden president Mohammed Morsi i 2013. De fleste angrepene har funnet sted nord på Sinai-halvøya, som grenser til Israel og Gazastripen.

IS hevdet 10. januar at gruppen sto bak et angrep mot en kontrollpost på Sinai som tok livet av åtte personer tidligere i måneden. IS tok også ansvar for et selvmordsangrep der 28 koptisk kristne ble drept i en kirke i Kairo 11. desember. (©NTB)