USAs justisminister varsler krevende tider

Samtidig sier Lynch at selv om de er stolt over hva som er oppnådd, må ikke departementet og administrasjonen være selvtilfreds.

– Vi må ikke stoppe. Vi må jobbe. Jeg vet at i vår streben etter en lys fremtid, kommer vi fortsatt til å møte motvind. Vi vil fortsatt ha motstand. Bølger av hat og bølger av intoleranse og urettferdighet skyller fortsatt over landet, og de ser ut til å bli sterkere jo mer vi oppnår, sier Lynch.

Hun holdt talen i baptistkirken i Birmingham, hvor fire jenter ble drept i en Ku Klux Klan-bombing i 1963.

– Femti år senere ser vi fortsatt våre medamerikanere bli angrepet for hvem de er, ikke bare for sin rase, men også for deres religion, seksuelle orientering og kjønnsidentitet, sier Lynch.

Hun nevnte ikke Trump ved navn, men sa at hun anerkjente angsten noen har til tiden som kommer. (©NTB)