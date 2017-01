Times: Trump vil ha atomvåpenavtale med Russland

Dette kommer fram i et intervju med den britiske avisa The Times.

– La oss se om vi kan få noen gode avtaler med Russland. Jeg mener antall atomvåpen burde være mye lavere, reduseres betraktelig, det er en del av det, sier Trump.

– Russland sliter veldig akkurat nå, på grunn av sanksjonene, men jeg tror noe som vil komme mange mennesker til gode kan skje.

Uttalelsene går på tvers av tidligere uttalelser, der Trump for eksempel har tvitret at «USA må styrke og utvide atomkapasiteten til den dagen kommer når verden tar til vettet».

Søndag skrev The Times at Trump-leiren er i gang med å planlegge et møte med Russlands president Vladimir Putin på Island og at de forbereder nettopp en avtale om atomnedrustning. (©NTB)