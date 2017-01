Mannen bak Istanbul-massakre skal være tatt

Den tyrkiske avisen Hürriyet navnga mandag den usbekiske IS-krigeren Abdulkadir Masjaripov, også kjent som Ebu Muhammed Horasani, som gjerningsmann.

Ifølge den tyrkiske avisen var det han som ble pågrepet i Istanbul-bydelen Esenyurt mandag, men dette er ikke bekreftet fra offisielt hold.

IS har tatt på seg ansvaret for terroraksjonen mot nattklubben Reina, og søndag opplyste tyrkisk politi at de hadde slått til mot et hus i Silivri øst for Istanbul. Dette skal ha blitt benyttet av Masjaripov før terroraksjonen.

I huset ble det funnet 150.000 dollar, nesten 1,3 millioner kroner, i kontanter. Det var ifølge tyrkisk politi Masjaripovs belønning for å gjennomføre massakren. På grunn av den intense politijakten på ham, fikk han imidlertid aldri hentet pengene.

Masjaripov, som ifølge tyrkiske kilder tilhører den usbekiske grenen av IS, skal ha dratt hjem til boligen sin i Zeytinburnu-distriktet i Istanbul etter massakren. Der hentet han sønnen, før de to flyktet videre sammen. (©NTB)