32 omkom da fly styrtet i boligområde i Kirgisistan

Transportflyet krasjet og ødela rundt 43 boliger da det forsøkte å lande ved Manas lufthavn i tett tåke mandag morgen. Krasjområdet er på 335 meter ganger 75 meter.

– Flyet krasjet inn i hus og tok livet av hele familier. Mange sov, sier et øyenvitne til AFP.

De fleste omkomne bodde i landsbyen Dacha-Suu der flyet, et Boeing 747-fly tilhørende Turkish Airlines på vei fra Hongkong til Istanbul via Bisjkek, styrtet ved 7.30-tiden lokal tid, sier en talsperson for landets helsedepartement. Flere av de omkomne er barn. Fire piloter omkom, men liket av den fjerde er så langt ikke funnet.

Antallet omkomne kan komme til å stige, sier Muhammed Svarov, talsmann for landets nødetater.

– En stor redningsoperasjon er i gang. Ødeleggelsene i landsbyen er store, sier han.