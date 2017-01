– Flere drept på musikkfestival i Mexico

En norsk kvinne oppholdt seg i en nattklubb ved siden av lokalet der skytingen fant sted, skriver VG.

– Jeg fikk ikke med meg hva som skjedde med en gang, før jeg plutselig så folk begynne å løpe inn i klubben der vi var. Jeg hørte flere skudd, og kulene føyk over hodet på oss, sier Mira Valle til avisen.

Utenriksdepartementet har tatt kontakt med den norske ambassaden i Mexico by for å kartlegge hvorvidt nordmenn er rammet, men ved 12-tiden mandag hadde UD fortsatt ikke mottatt informasjon om at nordmenn skal være berørt.

Arrangørene av festivalen BPM valgte natt til mandag å stenge festivalen etter skyteepisoden, melder det svenske nyhetsbyrået TT.

Det er ennå uklart hvor mange som ble drept. Så langt har mexicanske myndigheter ikke bekreftet opplysningene, men en britisk DJ har på Twitter opplyst at fire-fem personer er drept og mange såret. (©NTB) (©NTB)