Midtøsten-konferanse uten noen av partene

Det var Frankrikes utenriksminister Jean-Marc Ayrault som åpnet konferansen i Paris søndag morgen.

På plass var utsendinger fra over 70 land og internasjonale organisasjoner, blant dem utenriksminister Børge Brende (H).

I utgangspunktet var målet å blåse nytt liv i fredsprosessen i Midtøsten, men det er det få som lenger har tro på. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har sagt at konferansen er «rigget» mot Israel, og at regjeringen hans ikke vil være bundet av det fredskonferansen kommer fram til.

De franske arrangørene står likevel fast ved at konferansen har noe for seg. De mener Israel og Palestina må få høre fra lederne at de fleste i verden ønsker en tostatsløsning.

Målet er å få verdenssamfunnet på banen igjen etter en periode der konflikten har druknet i annen regional elendighet. (©NTB)