Demokrater trekker seg fra Trumps innsettelse

Flere av dem har trukket seg etter Trumps utspill mot borgerrettighetsaktivisten og kongressmedlemmet John Lewis lørdag.

Så langt har 21 demokrater fra Kongressen gitt beskjed om at de ikke kommer for å se republikanske Trump tas i ed som president fredag. En av dem er John Lewis fra delstaten Georgia. Han hisset på seg Trump da han i et intervju uttalte at han ikke anser Trump som en «legitim president».

Trump svarte med krasse twittermeldinger, som igjen fikk mange til å reagere.

Lewis var en nær støttespiller til Martin Luther King junior, og han hjalp til med å arrangere borgerrettighetsmarsjen mot Washington i 1963.

Denne marsjen og Kings verdensberømte tale ble et veiskille i kampen for svartes rettigheter i USA. Mandag markerer USA Martin Luther King junior-dagen. (©NTB)