Terrormistenkte uigurer pågrepet i Tyrkia

Ifølge det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu er de to mennene kinesiske statsborgere. De ble varetektsfengslet fredag, siktet for å være medlemmer av en terroristorganisasjon og for medvirkning til 39 drap.

Minst 35 mennesker er pågrepet etter terrorangrepet, som den ytterliggående islamistgruppa IS har tatt på seg ansvaret for.

Mannen som tok seg inn i nattklubben Reina og åpnet ild mot de feststemte menneskene der, er fortsatt på frifot.

Tyrkias visestatsminister Veysi Kaynak har opplyste at gjerningsmannen trolig tilhører Kinas muslimske uigur-minoritet. (©NTB).