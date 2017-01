Skudd hørt under forhandlinger i Elfenbenskysten

I landets nest største by Bouaké er landets myndigheter i gang med forhandlinger for å sette strek for militærkuppforsøket. Det skal ikke ha falt i god jord hos regjeringen at soldater samlet seg utenfor forhandlingslokalene og avfyrte skudd i lufta da samtalene mellom myndighetene og opprørerne begynte fredag. Da skudd også ble hørt i Abidjan, utløste det frykt for at krisen i Elfenbenskysten ikke er over.

– Det ble løsnet skudd, flere runder med skyting fra brakkene. Det stanset og begynte igjen, sier Mathilde Kouadio, ett av flere vitner som befant seg ved militærleiren.

For en drøy uke siden tok soldater kontroll over Bouaké og to andre byer. Lørdag 7. januar sa president Alassane Ouattara at en avtale var inngått, der han ville vurdere soldatenes krav om å få utbetalt bonuser, høyere lønn, karrieremuligheter og bedre levekår. Detaljene ble imidlertid ikke offentliggjort, og det er heller ikke klart om opprørerne vil godta dem. (©NTB)