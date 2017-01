Pentagon: USA har drept al-Qaida-topp i Jemen

Angrepet skal ha funnet sted sist søndag, ifølge pressetalsperson Peter Cook i Pentagon.

– Dette angrepet fjerner en framtredende al-Qaida-leder og tilrettelegger på Den arabiske halvøy og vil forstyrre al-Qaidas terroraksjoner i Jemen og regionen.

Al-Qaida på Den arabiske halvøy og IS har utnyttet et makttomrom som oppsto etter konflikten mellom de jemenittiske myndighetene og sjiamuslimske opprørere, slik at de har utvidet sin tilstedeværelse i Jemen. (©NTB)