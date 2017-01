Merkel vil ha dialog med Trump

– Jeg er overbevist om at der er flere fordeler ved å gå framover sammen, enn når alle løser sine problemer på egen hånd, sa Merkel på en pressekonferanse lørdag etter møter med ledere i sitt kristenkonservative CDU-parti i byen Perl.

Da Merkel fikk spørsmål om Trumps «proteksjonistiske tendenser» kan utgjøre en trussel, svarte statsministeren med å trekke fram finanskrisen som traff verden i 2008 og som «kom fra USA».

– Statsoverhodene i G20 sa da at vi må løse dette problemet sammen. Og svaret på å komme videre fra den finanskrisen var ikke basert på at land stengte seg av fra resten av verden, men heller en oppfordring til samarbeid, felles regler og for regulering av finansmarkedene, sa Merkel.

Hun sa videre at hun at hun mener at det var en løsning som fungerte, og at hun ønsker å opprette en dialog med USAs påtroppende president.

I valgkampen truet Trump med å ty til proteksjonistiske tiltak mot kinesisk og mexicansk import. Merkel sa lørdag at den påtroppende presidentens kritikk av frihandelsavtaler er noe hun kommer til å ta opp med Trump når de to møtes. (©NTB)