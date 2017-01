Lockheed-Martin lover tusenvis av nye jobber i USA

New York (NTB-DPA): Flyprodusenten Lockheed Martin lover tusenvis av nye arbeidsplasser i USA, til tross for at Donald Trump truer med drastiske kutt i utvikling og innkjøp av kampflyet F-35.