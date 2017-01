IS har innledet offensiv mot Deir al-Zor

Ifølge den syriske eksilgruppen SOHR er minst 30 krigere på begge sider drept i offensiven.

Syrisk TV melder at IS har beskutt flere bydeler med raketter, og innbyggere i Deir al-Zor forteller om kraftige eksplosjoner.

Syriske regjeringsstyrker har satt inn fly for å stanse IS fra å rykke inn i Deir al-Zor, som ligger rundt 450 kilometer nordøst for den syriske hovedstaden.

IS kontrollerer mesteparten av Deir al-Zor-provinsen og har beleiret provinshovedstaden siden 2014.

Regjeringsstyrkene har tidligere slått tilbake flere IS-forsøk på å ta kontroll over byen, men er avhengige av å få fløyet inn humanitærhjelp, våpen og ammunisjon. (©NTB)