Brexit-komité ber May levere planer straks

Kravene framgår av en rapport publisert lørdag, ifølge Reuters. Brexit-komiteen har medlemmer fra flere partier i Storbritannia, inkludert Labour og statsminister Theresa Mays parti, De konservative.

– Regjeringen må legge fram sin brexit-plan senest innen midten av februar, inkludert hvor de står når det gjelder medlemskap i EUs indre marked og tollunionen, slik at parlamentet og folket kan gå dette etter i sømmene, sier komitéleder Hilary Benn fra Labour.

Komiteen oppfordrer regjeringen til å inngå en avtale om overgangsordninger med EU. De vil ha planen presentert som en såkalt hvitebok, et formelt dokument om regjeringens planer, med alternativer for økonomiske utsikter for marked og handel.

May har fått mye kritikk for ikke å ha lettet på sløret om detaljer rundt planene, over et halvt år etter avgjørelsen om å trekke seg ut av unionen. Torsdag uttalte en talsperson at May vil holde en tale om planene for forhandlingene tirsdag.

De formelle forhandlingene skal begynne innen slutten av mars. Deretter har Storbritannia to år på å sluttføre forhandlingene. (©NTB)