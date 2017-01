Abu Sayyaf friga gisler

De to, den sørkoreanske kapteinen Park Chul-hong og den filippinske sjømannen Glen Alindajao ble bortført fra et lasteskip utenfor sørspissen av Filippinene i oktober. Det er ikke kjent om det ble betalt løsepenger for de to.

Abu Sayyaf, som fra gammelt av hadde bånd til al-Qaida, men som nå har sverget troskap til den ytterliggående islamistgruppa IS, overlot de to sjøfolkene til Moro-geriljaen.

Moro-geriljaen var også mellomledd da nordmannen Kjartan Sekkingstad ble løslatt etter ett år i fangenskap hos Abu Sayyaf i september i fjor. (©NTB)