Trump-usikkerhet gir kinesisk eksportfall

Kinas eksport falt i desember med 6,1 prosent, ifølge tall som landets tollmyndigheter la fram fredag.

Bloomberg News hadde på forhånd forventet en nedgang på 4 prosent.

– Utviklingen i Kinas utenrikshandel står overfor noen hindre, sa tollmyndighetenes talsmann Huang Songping fredag. Han la til at det internasjonale handelsmiljøet som helhet er «vanskelig og komplekst».

Importtallene fra Kina er derimot stort sett på linje med analytikernes forventninger, med en oppgang på 3,1 prosent. Totalt sett for måneden krympet handelsoverskuddet med en tredel, sammenlignet med samme periode i 2015, til 40,8 milliarder dollar, eller rundt 346 milliarder kroner.

I neste uke legger kinesiske myndigheter fram tall for den økonomiske veksten for hele fjoråret. Myndighetene har på forhånd varslet at de forventer en vekst på 6,7 prosent, på linje med anslag fra analytikere. Mens dette tallet ville vært regnet som høyt i de fleste andre land, er det i kinesisk sammenheng det dårligste resultatet på over to tiår. (©NTB)