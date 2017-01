Russia Today sendt på amerikansk «stortings-TV»

Folkevalgte Maxine Waters var midt i en uttalelse sendt av C-SPAN fra Representantenes hus i Kongressen, da Russia Today, som anses av USA for å være en PR-kanal for russiske myndigheter, tok over skjermene. Russia Today sendte fra rundt klokka 20.30 norsk tid og var på lufta i ti minutter før C-SPANs egen sending kom på linjene igjen.

C-SPAN opplyser at de gransker hendelsen.

– Ettersom Russian Today er et av nettverkene vi følger regelmessig, går vi ut fra at dette skyldes intern ruting, heter det i en uttalelse. (©NTB)