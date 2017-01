Kinesiske medier med krigsadvarsler til USA

USA risikerer en «storskala-krig» med Kina hvis landet forsøker å blokkere omstridte øyer i havområdet, heter det i kinesiske medier fredag.

Hvis uttalelser som Trumps nominerte utenriksminister Rex Tillerson skal danne grunnlag for USAs utenrikspolitikk, «bør de to partene forberede seg på militært sammenstøt», heter det videre fra Beijing, ifølge The Guardian.

Tillerson viste denne uken i en høring i Senatets utenrikskomité til Kinas kontroversielle oppbygging av kunstige øyer og oppbygging av militær tilstedeværelse i Sør-Kinahavet. Kinas «tilgang til disse øyene skal ikke tolereres», sa Tillerson.

Kina gjør krav på hele havområdet, mens fem land og Taiwan også gjør krav på deler av de samme områdene. (©NTB)