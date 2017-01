Cubanere får ikke lenger automatisk opphold i USA

Den historiske endringen trådte i kraft med umiddelbar virkning torsdag ettermiddag lokal tid, én uke før Obama går av.

– Heretter vil vi behandle cubanske migranter på samme måte som vi behandler migranter fra andre land, sa presidenten.

Opphevelsen av ordningen skjer etter forhandlinger med Cubas regjering, som er glad for at særbehandlingen tar slutt. Ordningen med automatisk opphold har forårsaket «brain drain» på Cuba, ved at mange høyt utdannede innbyggere har rømt til USA.

Siden systemet ble innført av president Bill Clinton på 1990-tallet, har flere millioner mennesker forlatt Cuba.

Mens Cubas regjering er fornøyd, er reaksjonen en helt annet blant cubanere som har forlatt hjemlandet, men ennå ikke ankommet USA. (©NTB)