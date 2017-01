Tyrkisk NATO-kone med bønn til Ingrid Schulerud om hjelp

Det melder dansk TV2, som har fått en kopi av brevet.

Ingrid Schulerud er gift med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og er Norges ambassadør til Belgia og nestleder ved den norske EU-delegasjonen.

«Vær så snill å hjelpe meg med å gjøre noe for min mann, i det minste for å få opplysninger om ham, kanskje for å høre hans stemme», skriver kvinnen i brevet ifølge TV2.

Ambassaden har torsdag formiddag ikke besvart NTBs henvendelser om saken.

Tyrkia har rensket ut i sin NATO-stab etter kuppforsøket i sommer. Enkelte er nå fengslet i Tyrkia, mens andre har søkt asyl i Belgia og andre land. (©NTB)