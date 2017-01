Tillerson kan utfordre Trump på flere felt

Den tidligere toppsjefen i ExxonMobil, Rex Tillerson, er i likhet med Trump blitt kritisert for å være for positivt innstilt til russernes president Vladimir Putin. Onsdag understreket imidlertid Tillerson, overfor skeptiske senatorer, at hans intensjon er å kjøre en tøff linje mot Russland. Trump har flere ganger sagt omtrent det motsatte: Hans mål er å forbedre forholdet til Russland.

Tillerson fortalte også Senatets utenrikskomité at han vil videreføre arbeidet mot spredning av atomvåpen og at han ønsker at USA beholder sin plass ved bordet når klimautfordringer diskuteres.

Mens Trump har lovet å bryte med frihandelsavtalen TPP, framforhandlet av 12 land rundt Stillehavet, sier Tillerson at han ikke har noe imot TPP.

Demokratene i Senatet grillet Tillerson i timevis, men også republikanske senatorer, som tidligere Trump-konkurrent Marco Rubio, ytret stor skepsis til Tillerson. Rubio ville vite om Tillerson mener Putin er en krigsforbryter på grunn av militærangrepene mot Aleppo i Syria og om han syns Saudi-Arabia bryter menneskerettighetene. Tillerson svarte at han trenger mer informasjon for å kunne svare på det.

Hvis tre eller flere republikanske senatorer nekter å støtte Tillerson, kan vervet som utenriksminister ryke. (©NTB)