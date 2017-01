Prosessen med å fjerne Obamacare er i gang

Et vedtak natt til torsdag lokal tid legger til rette for at reformen kan oppheves med simpelt flertall. Dermed har ikke Demokratene mulighet til å stanse prosessen med såkalt filibuster-taktikk.

– Vi må handle raskt for å bringe lettelse til det amerikanske folk, sier den republikanske lederen i Senatet, Mitch McConnell.

Demokraten Debbie Stabenow har et noe annet syn på saken og mener Republikanerne nå har dratt i den første tråden som vil få hele USAs helsevesen til å rakne.

Blant republikanerne er det imidlertid delte meninger om veien videre. Påtroppende president Donald Trump har sagt at helsereformen raskt skal oppheves, men mange av hans partifeller i Kongressen er bekymret for at det kan ta lang tid å erstatte reformen med et republikansk alternativ. (©NTB)