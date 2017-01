Japansk statsminister på rundreise for fred

Abe er bekymret for Kinas økte militære tilstedeværelse i Sør-Kinahavet, ifølge japanske myndigheter. Første stopp er Filippinene torsdag, der Abe møter president Rodrigo Duterte, bare et døgn etter at Kina bruste med fjærene og sendte sitt eneste hangarskip inn i stredet som skiller Kina og Taiwan.

Abe ønsker å knytte sterkere bånd til Duterte og Filippinene, som har beveget seg nærmere Kina politisk, i takt med et stadig mer anstrengt forhold til USA og Washington.

Abes reise, bare en drøy uke for Donald Trump innsettes som USAs neste president, går også til Australia, Indonesia og Vietnam.

– Jeg ønsker å ha åpne, ærlige diskusjoner med landenes ledere om hvordan vi kan bidra til fred og stabilitet i regionen, sier Abe. (©NTB)