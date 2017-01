FN: Våpenhvilen i Syria overholdes i stor grad

Det var på en pressekonferanse i Genève torsdag at Staffan de Mistura framholdt at våpenhvilen som trådte i kraft 30. desember, for det meste overholdes.

Mistura uttrykte imidlertid bekymring for at fortsatte kamper i Barada-dalen nordvest for Damaskus truer våpenhvilen mellom regimet og opprørere.

– Det er fare, en reell, umiddelbar fare, for at dette kan utvikle seg til videre militær opptrapping, sa Mistura.

Kampene mellom regimestyrker og opprørere har fortsatt i Barada siden våpenhvilen trådte i kraft. Senest onsdag ble seks personer drept i et luftangrep mot dalen.

Den mektige opprørsalliansen Ahrar al-Sham sier i en uttalelse torsdag at kampene i Barada «tyder på at våpenhvilen kollapser». (©NTB)