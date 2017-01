Amerikanske soldater ruller inn i Polen til Putins forargelse

Operasjonen innebærer at over 3.000 amerikanske soldater, 87 stridsvogner og over 500 andre militære kjøretøy skal stasjoneres i Polen, Estland, Latvia, Litauen, Romania, Bulgaria og Ungarn.

Det var USAs avtroppende president Barack Obama som i 2015 beordret utplasseringen for å berolige NATO-allierte i Øst-Europa etter Russlands annektering av Krim-halvøya.

I Polen veivet folk med amerikanske flagg da de amerikanske styrkene kjørte over grensa fra Tyskland på vei mot tettstedet Zagan, ikke langt fra grensa, der styrkenes base ligger.

Talsmann for Russlands president Vladimir Putin, Dmitrij Peskov, sier at Russland ser på dette som en trussel mot landets sikkerhet.

– Disse handlingene truer vår sikkerhet og våre interesser. Spesielt ettersom det handler om at en tredjepart bygger opp sitt militære nærvær ved grensene våre. Det er ikke engang et europeisk land, sier han. (©NTB)